Житель Удмуртии приобрел дом для культивирования конопли

В Удмуртии сотрудники полиции задержали 33-летнего жителя Воткинска, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, мужчина приобрел дом в одном из сел района для культивирования конопли.

В частности, по данным полиции, в подвале дома он оборудовал лабораторию для выращивания растения и изготовления запрещенных веществ, а также оснастил ее специальной техникой. В ходе обыска полицейские изъяли части конопли массой 222 гр, а также 24 куста растения и изготовленное запрещенное вещество.

По факту культивирования наркотического растения и незаконного хранения запрещенных веществ возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ и ст. 231 УК РФ.