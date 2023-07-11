«Самый сложный соперник ждет Андрея Рублева»

В четвертьфинале Уимблдона сыграют сразу три российских теннисиста — на турнирах Большого шлема такое было лишь однажды, в 2021 году. Тогда удачным для России получился Australian Open. В этот раз на кортах Лондона за титул будут бороться Даниил Медведев, Андрей Рублев и Роман Сафиуллин. В женском одиночном разряде стадию четвертого круга из россиянок преодолеть не смог никто. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dylan Martinez, Reuters Фото: Dylan Martinez, Reuters

Ближе всех к успеху среди российских девушек в четвертом круге была самая юная участница Уимблдона — 16-летняя Мирра Андреева. В матче с американкой Мэдисон Киз она выиграла первый сет 6:3, а во втором вела 4:1, но умудрилась проиграть.

Эмоциональная встреча не обошлась без скандала: судья сняла с россиянки очки за то, что она второй раз бросила ракетку на корт, хотя на самом деле та выскользнула из рук Андреевой после того, как теннисистка поскользнулась.

Мирра сначала спорила с арбитром, а потом отказалась пожать ей руку. История стала резонансной, но главное — чтобы юная спортсменка сделала из нее правильные выводы, уверен теннисный обозреватель издательского дома “Ъ” Евгений Федяков:

«Она, конечно, еще далеко не Винус Уильямс, которая тоже не подала руку судье на вышке после своего первого и последнего матча на этом Уимблдоне. Но мне кажется, что мы обязаны к Андреевой относиться с некоторым снисхождением. Вот этот случай может научить девушку тому, что все-таки не стоит лишний раз бросать ракетку. Не было бы первого эпизода, ее ждало бы только замечание и снятие очка».

Поражение от Киз не позволила Андреевой побить рекорд Марии Шараповой, которая в 16 лет выходила в четвертьфинал Уимблдона, но доход юной спортсменки все равно впечатляет — за семь дней Уимблдона она заработала $265 тыс.

Что касается мужчин, то в 1/4 финала пробились сразу три российских теннисиста. И самый сложный соперник ждет Андрея Рублева — серб Новак Джокович. Однажды россиянин уже его обыгрывал, но сейчас шансы на победу невелики, считает заслуженный тренер России Борис Собкин:

«Для меня будет сенсацией, если Андрюша его одолеет. Джокович в четвертьфинале — это уже не тот спортсмен, что в начале турнира. Он набирает форму и самое главное — набирает уверенность. Думаю, это самый тяжелый противник для Рублева из всех».

Соперники Даниила Медведева и Романа Сафиуллина, который впервые в карьере добрался до этой стадии Уимблдона, не такие грозные, по крайней мере, на первый взгляд. Например, Даниил Медведев встретится с американцем Кристофером Юбэнксом, который неожиданно выбил из розыгрыша пятую ракетку мира грека Стефаноса Циципаса.

А Роман Сафиуллин, на которого, если быть до конца откровенным, вообще никто не рассчитывал, сойдется с итальянцем Янником Синнером, занимающим сейчас восьмую строчку в рейтинге.

На травяных кортах Уимблдона особенно в концовке турнира болельщиков могут ждать любые неожиданности, отметил Борис Собкин:

«На траве элемент неопределенности всегда выше, чем на всех остальных турнирах Большого шлема. Все-таки на более ровных покрытиях все более предсказуемо. Уже к финальной части турнира корты не такие ровные, как были в начале, трава потоптана и так далее. Это даже зрителям заметно».

Исчерпывающий ответ на этот вопрос могут дать только четвертьфинальные матчи Уимблдона, которые начнутся 11 июля. И серьезное представительство россиян на этой стадии дает нам право надеяться, что в полуфинале кто-то из наших обязательно сыграет.

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