Рифкат Минниханов избран президентом Академии наук Татарстана

Глава фонда «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов стал президентом Академии наук Татарстана. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель Минцифры региона Айрат Хайруллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Татарстана Фото: ГИБДД Татарстана

«Уверен, что продолжим плотное взаимодействие по цифровым задачам»,— отметил господин Хайруллин.

За кандидатуру господина Минниханова проголосовали 109 человек из 110. Он был единственным кандидатом на пост президента. На своем посту Рифкат Минниханов сменил Мякзюма Салахова. Тот досрочно покинул свою должность.

"Ъ-Казань"