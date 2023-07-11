Грозы и ветер до 17 м/с ожидается в Удмуртии 11 и 12 июля

В Удмуртии днем 11 и 12 июля пройдут грозы, при которых юго-западный ветер усилится до 15-17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике со ссылкой на данные гидрометцентра. Жителей просят учитывать данную информацию и придерживаться мер безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Филиал «Удмуртэнерго» начал работать в режиме повышенной готовности из-за погодных условий. Все необходимые силы и средства готовы к оперативному реагированию.

Напомним, температура воздуха сегодня прогреется до +35°С..+36°С. Жителей призывают не выходить на улице в самое жаркое время суток с 11:00 до 16:00.