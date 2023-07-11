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Коммерсантъ FM
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«Многие эксперты все же советуют выставки и книги по своему профилю»

Анна Минакова — о рекомендациях Christie’s

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, на какие книги и экспозиции обращают внимание специалисты аукционного дома.

Фото: christies.com

Фото: christies.com

Приятная рубрика обнаружилась на сайте Christie’s — в ней книги и выставки рекомендуют эксперты аукционного дома, причем, что интересно, необязательно по теме, в которой специализируются. Так, например, специалист по винам и другим алкогольным напиткам Чарльз Фолей советует альбом фотографа Альфредо Бултона «Взгляд на Венесуэлу, 1928-1978 гг.».

«В его снимках есть гомоэротический заряд в стиле Мэпплторпа, очаровательное ощущение безмолвно проносящегося мимо мира и балетное чувство движения и энергии»,— комментирует Фолей.

Директор частных сделок в украшениях Мэй Гиам рекомендует Gruppenausstellung — выставку в британском Hauser & Wirth Somerset: «Сомерсетский филиал Hauser & Wirth, расположенный в бывшей ферме в очаровательном Брутоне, — мое любимое место. Нынешняя выставка — это чистое удовольствие, переносящее континентальную Европу в английскую сельскую местность. Это яркая и красочная мультидисциплинарная экспозиция 20 художников, включая Николь Айзенман, Лорну Симпсон, Синди Шерман и Рашида Джонсона».

Многие эксперты все же советуют выставки и книги по своему профилю. Особенно активна эксперт по коврам Луиз Броадхерст. Я лично коврами не особо увлекаюсь, но книгу Global Ikat, рассказывающую об истории возникновения техники, уже хочется купить, а на выставку с забавным названием Talking Threads, «Говорящие нити», с более чем 200 редкими вышивками из коллекции Wereldmuseum в Роттердаме — посетить. В общем, рекомендую изучить рекомендации экспертов Christie’s.

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