«"Стрельна" активно работала в зимние месяцы»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о знаменитых пальмах в «Стрельне» и газоне перед «Мавританией».

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Ленинградский проспект сегодня, дом 44. Когда-то до революции на его месте располагался известнейший ресторан «Стрельна», своей популярностью не уступал и легендарному «Яру». Открыли его в середине позапрошлого века купцы Натрускины.

Визитной карточкой «Стрельны» были пальмы: целый лес пальм в огромных кадках, настоящие джунгли. Иван Натрускин уверял, что привез деревья с острова Борнео. Подвыпившие купцы устраивали здесь даже что-то вроде сафари — бегали по тропинкам, как дети. А купец Иван Хлудов, вернувшись из Балканской кампании, так увлеченно рассказывал о своих подвигах, что и не заметил, как начал рубить пальмы и бить зеркала. И вроде бы эка невидаль — вдохновение. Но когда с утра принесли счет, Хлудов закряхтел. Говорят, несколько пальм взамен атакованных пришлось доставить из своего имения в Сочи.

Интересно, что «Стрельна» активно работала в холодные зимние месяцы, а ближе к лету закрывалась. И тогда здесь же чуть вглубь от Ленинградки открывался летний ресторан «Мавритания» тех же владельцев. Здесь посетителей поражали не только пальмы, зеркала и ковры, но и удивительная двухэтажная кухня. Через огромные окна можно было наблюдать за работой поваров, словно в аквариуме, выложенном фарфоровыми плитами, с мраморными столешницами и необъятным ледником, который вмещал в себя тысячи возов льда.

Впечатлял также летне-осенний газон «Мавритании». Натрускин купил у заезжего англичанина-садовода специальный состав смеси семян и заказал такой же московской фирме «Иммер и сын», торгующей семенами. Состав очень даже получился, и вскоре фирма выкупила у Натрускина патентное право на него, назвав смесь «мавританский газон». А москвичи приходили полюбоваться разноцветным ковром, который с мая по ноябрь менял свои волшебные «узоры». В общем, газон стал местной достопримечательностью и визитной карточкой ресторана. И, конечно, и в «Стрельне», и в «Мавритании» и летом и зимой было потрясающе вкусно.