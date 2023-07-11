Добровольцам в СВО из Башкирии будут выплачивать по 200 тыс. рублей за каждые полгода

Участникам специальной военной операции, которые служат в башкирских добровольческих батальонах, будут выплачивать по 200 тыс. руб. за каждые 180 дней службы, следует из указа главы республики Радия Хабирова, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

Изменения внесены в закон главы Башкирии от 23 января текущего года «О дополнительных мерах поддержки лиц, проходящих военную службу в Башкирском мотострелковом батальоне имени Минигали Шаймуратова, Башкирском мотострелковом батальоне имени Александра Доставалова, Башкирском батальоне оперативного назначения имени Салавата Юлаева». В предыдущей редакции документа говорилось о единоразовых выплатах добровольцам, прослужившим в башкирских батальонах не менее 180 дней.

Также в документ добавлен пункт о том, что действие указа распространяется на военных, проходящих или проходивших военную службу в мотострелковом полку «Башкортостан», Башкирском добровольческом отряде «Ватан» и других подразделениях, сформированных в республике.

Майя Иванова

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