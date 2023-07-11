Уроженец Прикамья стал фигурантом уголовного дела о государственной измене

ФСБ России возбудило уголовное дело по факту государственной измены, совершенной уроженцем Пермского края. По версии силовиков, он перечислял деньги для украинской армии.

Как сообщает пресс-служба ФСБ, в результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что сотрудник одного из российских коммерческих банков перевел деньги украинскому банку в целях приобретения для Вооруженных сил Украины беспилотных авиационных систем, тепловизоров, иных специальных технических средств и амуниции в ущерб безопасности РФ.

Подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела ведет следственный отдел УФСБ по Пермскому краю.