В Свердловской области в реке нашли тело 16-летнего подростка

В акватории реки Нейва около села Нижней Синячихи (Свердловская область) утром 11 июля обнаружили тело 16-летнего подростка. В пресс-службе СУ СКР по регионе сообщили о проведении проверки по данному инциденту.

По предварительной информации, 5 июля подросток приехал с родителями в гости в Нижнюю Синячиху. 9 июля он вместе с другом пошел к реке купаться. Накупавшись, приятель отправился домой, а 16-летний юноша продолжил плавать. После этого подростка никто не видел.

Точную причину смерти установят на судебно-медицинской экспертизе. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что признаков криминала в ситуации нет. Основная версия гибели подростка — несчастный случай при купании.

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