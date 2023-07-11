Губернатор Прикамья распорядился активизировать поиски пропавших в Горнозаводском округе туристов

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил усилить работы по поиску пропавшей в Горнозаводском округе группы туристов. В поисках уже принимают участие полицейские, сотрудники краевой службы спасения, пожарно-спасательные подразделения МЧС России с беспилотниками. «В МЧС группа свой сплав не регистрировала, и это притом, что среди участников есть дети. Верим, что все обойдется. Усьва на этом участке сейчас обмелевшая, катамараны садятся на дно»,— написал в своем телеграм-канале глава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница поселка Усьва в соцсети Фото: страница поселка Усьва в соцсети

Свою проверку по факту исчезновения туристов начало СУ СКР по Пермскому краю. Как сообщает пресс-служба ведомства, к месту происшествия выехали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи для проведения необходимых проверочных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего.

По данным министерства территориальной безопасности региона, группа из 22 человек, среди которых 11 детей, отправилась в водный поход по маршруту «Поселок Средняя Усьва — поселок Усьва» 4 июля. Их возвращение планировалось на 9 июля, но группа до конечной точки до сих пор не дошла.