Средства, вырученные от продажи муниципального автопарка Перми, будут храниться в «ДОМ.РФ»

АО «Управляющая компания индустриальных парков Пермского края» признала победителем АО «Банк ДОМ.РФ» в конкурсе кредитных организаций для размещения временно свободных денежных средств компании на депозитах.

Как следует из сообщения «Управляющей компании индустриальных (промышленных) парков Пермского края», речь идет о сумме в 230 млрд руб. Разместить средства на депозите АО хочет на 91 день. Среди главных условий отбора банка было отмечено наличие банковской лицензии, собственный капитал должен был составлять не менее 50 млрд руб., а также банк должен был иметь опыт работы на рынке не менее пяти лет.

По данным «Ъ-Прикамье», АО «УК индустриальных парков Пермского края» положило на депозит средства, вырученные от продажи бывшей муниципальной автобазы по ул. Энергетиков, 50. Еще в прошлом году АО реализовало указанное имущество ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» (ЮКМП). Стоимость сделки составила 275,2 млн руб.