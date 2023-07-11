Два ребенка выпали из окон квартир в Удмуртии за день

В Удмуртии с начала 2023 года зарегистрировали пять случаев падения детей из окон. Два инцидента привели к гибели детей, сообщает пресс-служба МВД по республике. Во всех случаях на окнах были установлены москитные сетки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В частности, один инцидент произошел 10 июля в Ижевске на улице Береговая. Девочка 2021 года рождения облокотилась на москитную сетку и выпала из окна третьего этажа. Ребенка доставили в больницу с травмами головы. В другом случае, в Алнашском районе, пострадал мальчик 2021 года рождения. Он выпал из окна квартиры на втором этаже и также был госпитализирован в больницу с травмами.

По всем фактам проводится проверка.