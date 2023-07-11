Кубанский депутат Гусев просит Мишустина проиндексировать компенсации для пострадавших от наводнения

Депутат Госдумы от Краснодарского края Дмитрий Гусев направил обращение председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой пересмотреть ставки компенсаций гражданам, пострадавшим от природных и техногенных катастроф. Копия письма имеется в распоряжении «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация города Сочи Фото: Администрация города Сочи

«Считаю, что нужно пересмотреть ставки компенсаций гражданам, пострадавшим от природных и техногенных катастроф. С соответствующим письмом обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину. Очень рассчитываю на положительный ответ»,— заявил господин Гусев.

По словам депутата, компенсации за потерянное имущество — «копеечные». На восстановление одного квадратного метра жилья выделяют 7 тыс. руб., дома в 100 «квадратов» — 700 тыс. руб.

«Сравните с ценами на строительство жилья, например, в Сочи (не с ценами продажи, а именно с себестоимостью) и поймете, что это не компенсация, а "небольшая помощь", которая покроет лишь небольшую часть ущерба»,— считает депутат.

Единовременная выплата на покупку первоочередных продуктов и вещей составляет 10 тыс. руб. За частичную утрату имущества выплачивают по 50 тыс. руб. на человека, за полную утрату — по 100 тыс. руб. Этих денег недостаточно, чтобы покрыть расходы, отмечает Дмитрий Гусев.

За последний месяц на Краснодарский край обрушились два мощных циклона, регион подвергся потоплениям. С 9 на 10 июля по Хостинскому и Адлерскому районам Сочи ударила стихия. Она повредила дома и машины. В Сириусе подтопленными оказались около 150 придомовых территорий. В пункты временного размещения эвакуированы 230 человек.

Тат Гаспарян

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