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Кубанский депутат Гусев просит Мишустина проиндексировать компенсации для пострадавших от наводнения

Депутат Госдумы от Краснодарского края Дмитрий Гусев направил обращение председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой пересмотреть ставки компенсаций гражданам, пострадавшим от природных и техногенных катастроф. Копия письма имеется в распоряжении «Ъ-Кубань».

Фото: Администрация города Сочи

Фото: Администрация города Сочи

«Считаю, что нужно пересмотреть ставки компенсаций гражданам, пострадавшим от природных и техногенных катастроф. С соответствующим письмом обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину. Очень рассчитываю на положительный ответ»,— заявил господин Гусев.

По словам депутата, компенсации за потерянное имущество — «копеечные». На восстановление одного квадратного метра жилья выделяют 7 тыс. руб., дома в 100 «квадратов» — 700 тыс. руб.

«Сравните с ценами на строительство жилья, например, в Сочи (не с ценами продажи, а именно с себестоимостью) и поймете, что это не компенсация, а "небольшая помощь", которая покроет лишь небольшую часть ущерба»,— считает депутат.

Единовременная выплата на покупку первоочередных продуктов и вещей составляет 10 тыс. руб. За частичную утрату имущества выплачивают по 50 тыс. руб. на человека, за полную утрату — по 100 тыс. руб. Этих денег недостаточно, чтобы покрыть расходы, отмечает Дмитрий Гусев.

Сильные дожди на Кубани продолжаются третий день

За последний месяц на Краснодарский край обрушились два мощных циклона, регион подвергся потоплениям. С 9 на 10 июля по Хостинскому и Адлерскому районам Сочи ударила стихия. Она повредила дома и машины. В Сириусе подтопленными оказались около 150 придомовых территорий. В пункты временного размещения эвакуированы 230 человек.

Тат Гаспарян

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