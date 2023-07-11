Мошенники стали обманом приглашать татарстанцев на «личный прием в Центробанк»

Мошенники начали приглашать жителей Татарстана на «личный прием в Центробанк».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Об этом сообщило Отделение — Национальный банк по республике Волго-Вятского главного управления Центробанка.

Отмечается, что злоумышленники стали отправлять своим жертвам на электронную почту сообщения с приглашением на личный прием в ЦБ. При этом в письмах указывают время приема и реальный адрес учреждения в регионе проживания жителей. Также мошенники пользуются специальным техническим приемом, они меняют электронный адрес того, кто отправляет сообщение, на почту с доменом Банка РФ, который у граждан вызывает доверие. Именно поэтому многие попадаются на уловки.

В ЦБ РФ рекомендуют жителям не отвечать на полученное сообщение и удалять его, а для уточнения вопросов можно позвонить в контактный центр ЦБ.

"Ъ-Казань"