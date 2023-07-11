В Башкирии в первом полугодии выдано более 1 млрд рублей по сельской ипотеке

В первом полугодии текущего года банки-операторы программы «Сельская ипотека» выдали жителям Башкирии 1,1 млрд руб. льготных займов, сообщил замминистра сельского хозяйства республики Рамил Нуриахметов.

Основным оператором сельской ипотеки в Башкирии является Россельхозбанк, который в текущем году выдал 1 млрд руб. по сельской ипотеке, 450 семей приобрели жилье в рамках программы, сообщил директор башкирского филиала Россельхозбанка Алексей Самсонов.

С 2020 года Россельхозбанк оформил льготных ипотечных кредитов на общую сумму 10,8 млрд руб., около 5 тыс. семей республики улучшили свои жилищные условия, отметили в пресс-службе банка. Льготные займы по ставке до 3% годовых выдаются в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Жилье можно купить в сельской местности, кроме того, в опорных населенных пунктах с населением до 30 тыс. также возможно приобрести жилье в новостройках высотой не более пяти этажей. В 2022 году жители Башкирии в рамках программы взяли 2,4 млрд руб. по программе сельской ипотеки.

Майя Иванова

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