PNK GROUP вложит 30 млрд рублей в индустриальный парк в Аксайском районе

«А Класс Капитал» (входит в PNK GROUP) планирует построить в Аксайском районе Ростовской области индустриальный парк «ПНК-2-Ростов-на-Дону». В проект инвестор вложит 30 млрд руб. Соглашение между властями региона и компанией было подписано в рамках выставки «Иннопром-2023», сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Согласно данным властей, под новый парк отводится участок площадью 70 га, примыкающий к трассе М-4 «Дон». Рядом находится уже строящийся индустриальный парк этой компании. В дальнейшем площадки планируется соединить подвесным мостом над автодорогой.

«На территории планируется разместить 14 объектов, а общая площадь текущих и будущих зданий в «ПНК-2-Ростов-на-Дону» составит порядка 613 тыс. кв. м.»,— цитирует пресс-служба правительства слова заместителя главы региона Игоря Сорокина.

Анастасия Назарова