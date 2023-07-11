Особую экономическую зону «Кулибин» освободят от компенсаций вырубки

Правительство Нижегородской области опубликовало для общественных обсуждений проект поправок в региональный закон об охране озелененных территорий. Изменения освободят управляющую компанию ОЭЗ «Кулибин» — АО «Корпорация развития нижегородской области» — от компенсационного озеленения после вырубки зеленых насаждений на территории промпарка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В границы ОЭЗ включены участки категории земель промышленного назначения, не относящиеся к землям лесного фонда. При этом территории покрыты кустарниками и травой, следует из пояснительной записки к проекту документа. Это не устраивает инвесторов, готовых зайти на площадку, и делает ее менее привлекательной и конкурентной в сравнении с ОЭЗ соседних регионов.

Однако областной закон требует компенсаций за повреждение деревьев и кустарников, эту обязанность предложено аннулировать для ОЭЗ «Кулибин» и других преференциальных территорий Нижегородской области. После оценки регулирующего воздействия и антикоррупционной экспертизы проект поправок внесут в региональный парламент.

Владимир Зубарев