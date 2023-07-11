Экс-президент Нотариальной палаты Башкирии обвиняется в превышении полномочий

В Калининский районный суд Уфы направлено уголовное дело в отношении экс-президента НКО «Нотариальная палата Республики Башкортостан» и трех нотариусов. Они обвиняются в злоупотреблении полномочиями, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», экс-президент Нотариальной палаты — 68-летняя Роза Евстафьева, а ее коллеги — 66 летняя Резида Габдуллина, 68-летняя Галина Петкевич и 66-летняя Нина Степанова.

По версии следствия, в сентябре 2021 года во время конкурса на замещение вакантной должности нотариуса в нотариальном округе Благовещенска и Благовещенского района три нотариуса, которые были членами конкурсной комиссии, по просьбе своего руководителя предоставили явные преимущества ее сыну и обеспечили его победу среди 21 кандидата.

Обвиняемые признали вину. В ходе расследования уголовного дела «лже-победитель» сложил полномочия, а его матери на заседании 9 сентября 2022 года не продлили полномочия президента Нотариальной палаты, сейчас она работает обычным нотариусом.

Майя Иванова

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