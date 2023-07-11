В парках Ярославля планируют брать новые аттракционы в лизинг

Новые детские аттракционы для парков Ярославля планируют приобретать в лизинг. Об этом на общегородском совещании заявила директор МУП «Горпарк» Вера Виноградова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парк в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Парк в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

К муниципальным паркам в Ярославле относятся «Даманский», «Юбилейный», «Нефтяников», парк на проспекте Ленина и парк 30-летия Победы. На общегородском совещании подняли вопрос возраста установленных в парках аттракционов. Об этом говорила глава Дзержинского района Ярославля Екатерина Мусинова.

«У нас в парке Победы существует аттракцион "Кораблик", ему около 20 лет. Конечно, он пользуется спросом, но жители Дзержинского района часто обращаются с вопросом заменить его на что-то нужное и современное»,— подняла тему Екатерина Мусинова.

В ответ глава МУП «Горпарк» Вера Виноградова сообщила, что варианты приобретения нового детского игрового комплекса для Дзержинского района прорабатываются. И тема актуальна не только для парка 30-летия Победы. Игровые аттракционы планируют приобретать по лизинговой схеме.

«Мы прорабатываем вопрос лизинга, у нас есть предварительный расчет. Теперь нужно проработать вопрос бюджетной гарантии»,— заявил Вера Виноградова.

Предполагается, что мэрия выступит поручителем по лизинговым платежам для муниципальных парков. Количество приобретаемых таким образом аттракционов, сроки внесения и объем ежемесячных лизинговых платежей не называются. Мэр Ярославля Артем Молчанов призвал подчиненных проработать и другие варианты обновления аттракционов, в частности, подачи документов на федеральные гранты.

Андрей Иванов