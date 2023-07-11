За год в Башкирии объем потребкредитов вырос на 75%

В Башкирии с января по май текущего года были выданы потребительские кредиты на общую сумму 45,8 млрд руб., что на 75,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года (26 млрд руб.). По объему потребкредитования республика занимает седьмое место в стране за первые пять месяцев, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

На первом месте в рейтинге находится Москва (162,6 млрд руб.), на втором — Московская область (109,7 млрд руб.), на третьем — Санкт-Петербург (70,9 млрд руб.). Последние места среди 30 регионов-лидеров по объему потребкредитов заняли Республика Саха (Якутия), где выданы кредиты на общую сумму 14,2 млрд руб., Тульская область (15,6 млрд руб.) и Хабаровский край (15,6 млрд руб.).

В общей сложности в России в январе-мае этого года было выдано потребкредитов на общую сумму 1,55 трлн руб. это на 75,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Майя Иванова

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