В Сургуте подростка оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

В Сургуте суд оштрафовал 17-летнюю девушку на 101 тыс. руб. за пропаганду ЛГБТ и публикацию символики запрещенных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу. Ее признали виновной по ч.3 ст. 6.21 и ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ.

По данным полиции, девушка размещала изображения, пропагандирующие нетрадиционные отношения и демонстрирующие символику организаций, на анонимной странице в одной из социальных сетей.

Напомним, 23 ноября 2022 года в Госдуму был внесен законопроект, который вводит административную ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди лиц любого возраста, а пропаганда среди несовершеннолетних станет отягчающим обстоятельством. Он вступил в силу с 5 декабря прошлого года. Кроме того, 5 декабря прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ в России.

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