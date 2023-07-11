Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Дону будет построен завод деароматизированных растворителей за 100 млн рублей

Компания «Роллер Раббер Регион» построит в Ростовской области предприятие по производству деароматизированных растворителей. Инвестор вложит в проект 100 млн руб. Соглашение о реализации было подписано в рамках выставки «Иннопром-2023», сообщает пресс-служба правительства Ростовской области. Участок под проект составит 13 тыс. кв. м.

«Продукция предприятия полностью заменит зарубежные аналоги и будет изготавливаться из сырья российского производства»,— цитирует пресс-служба слова заместителя губернатора Игоря Сорокина.

Отмечается, что потребителями выпускаемой продукции станут различные предприятия сфер промышленности.

Анастасия Назарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...