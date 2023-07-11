На Дону будет построен завод деароматизированных растворителей за 100 млн рублей

Компания «Роллер Раббер Регион» построит в Ростовской области предприятие по производству деароматизированных растворителей. Инвестор вложит в проект 100 млн руб. Соглашение о реализации было подписано в рамках выставки «Иннопром-2023», сообщает пресс-служба правительства Ростовской области. Участок под проект составит 13 тыс. кв. м.

«Продукция предприятия полностью заменит зарубежные аналоги и будет изготавливаться из сырья российского производства»,— цитирует пресс-служба слова заместителя губернатора Игоря Сорокина.

Отмечается, что потребителями выпускаемой продукции станут различные предприятия сфер промышленности.

Анастасия Назарова