Субсидии бюджетам муниципалитетов Кубани увеличат на 4,6 млрд рублей

В 2023 году объем субсидий местным бюджетам Краснодарского края планируют увеличить на 4,6 млрд руб. Муниципалитеты уже использовали в этом году 16,3 млрд руб., что составляет 23,5% от распределенного объема, сообщает пресс-служба администрации региона.

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«Субсидии из бюджета направляем на реализацию значимых для городов и сельских поселений проектов. Это в том числе строительство и реконструкция объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, софинансируемых из федерального бюджета»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Он подчеркнул, что муниципалитеты в свою очередь должны вовремя исполнять бюджет, проводить необходимые конкурсные процедуры и контролировать сроки исполнения контрактов. За счет субсидий из федерального и краевого бюджетов на Кубани ремонтируют и строят соцобъекты, рекультивируют земельные участки, переселяют людей из аварийного жилищного фонда и выполняют другие мероприятия.

Татьяна Ручкина

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