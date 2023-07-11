Жителя Москвы оштрафовали за угрозы пензенскому судье

Суд вынес приговор москвичу, угрожавшему пензенскому судье убийством. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.

Расследованием занимались следователи Железнодорожного района Пензы. Суд признал собранные ими доказательства достаточными для вынесения приговора 47-летнему мужчине за угрозу убийством и причинением вреда здоровью в отношении судьи в связи с рассмотрением дела в суде (ч. 1 ст. 296 УК РФ).

Установлено, что 25 января прошлого года, находясь в Москве, подсудимый, «испытывая личную неприязнь к судье районного суда города Пензы в связи с рассмотрением в отношении него уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), выражая недовольство решением суда об отказе в удовлетворении его ходатайства о возвращении дела прокурору для изменения объема обвинения, изготовил и направил по электронной почте угрозы убийством и причинением вреда здоровью судьи».

Уточняется, что указанные угрозы были «восприняты реально» в связи с наличием у подсудимого зарегистрированного огнестрельного оружия.

Мужчина вину не признал. Его приговорили к штрафу, сумма не уточняется.

Дарья Васенина