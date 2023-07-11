Еще 943 млн рублей потратят на строительство второй линии казанского метро

Еще 943 млн руб. выделят из бюджета Татарстана на строительство первой очереди второй ветки казанского метро. Тендер опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В частности, на эти деньги будут выполнены работы по сооружению котлована, установка железобетонных конструкций для вестибюля, горноспасательное обслуживание опасных производственных объектов. Также рабочим предстоит выполнить перегон правого и левого тоннелей от станции «Улица Сахарова» до станции «100-летие ТАССР» .

Работы должны быть выполнены до начала декабря этого года.

Напомним, строительство первой очереди второй ветки метро в Казани началось летом 2019 года. Его планируют закончить в 2027 году.

"Ъ-Казань"