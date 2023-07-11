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Владимир Путин наградил главу Миасского городского округа

Глава Миасса Егор Ковальчук награжден почетной грамотой президента России «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Распоряжение Владимира Путина появилось 10 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: Пресс-служба правительства Челябинской. обл.

Фото: Пресс-служба правительства Челябинской. обл.

Ранее Егор Ковальчук в течение почти четырех лет занимал должность заместителя губернатора Челябинской области. С поста ушел по собственной инициативе в связи с избранием на пост мэра Миасса, который занимает с середины мая. Также он является вице-губернатором на общественных началах.

До назначения на должность замглавы региона господин Ковальчук работал исполняющим обязанности начальника отдела департамента спецпроектов Минстроя России.

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