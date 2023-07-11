Челябинское и свердловское отделения Союза машиностроителей России подписали соглашение о сотрудничестве

На выставке «Иннопром-2023» челябинское и свердловское региональные отделения общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщают в пресс-службе правительства Челябинской области, подписи под документом поставили председатели отделений Павел Яковлев и Николай Клейн. Стороны договорились сотрудничать в целях содействия развитию российского машиностроительного комплекса, отстаивания его интересов в органах государственной власти и институтах гражданского общества.