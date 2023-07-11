Пропавшая на Усьве группа могла вовремя не вернуться из-за обмеления реки

Невыход группы туристов, отправившихся на сплав по Усьве, в конечную точку маршрута может быть связан с крайне низким уровнем воды в реке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница поселка Усьва в соцсети Фото: страница поселка Усьва в соцсети

По данным министерства территориальной безопасности региона, группа из 22 человек, среди которых 11 детей, отправилась в водный поход по маршруту «Поселок Средняя Усьва — поселок Усьва» 4 июля. Их возвращение планировалось на 9 июля, но группа до конечной точки до сих пор не дошла.

По данным гидропоста в поселке Усьва, уровень воды в реке по состоянию на 9 июля составлял 18 см. Выше по течению он должен быть еще меньше. Стоит отметить, что этот маршрут пользуется у водников популярностью лишь весной, когда на Усьве проходит паводок. В летнее время, как правило, он не используется, поскольку из-за обмеления река часто становится непроходимой.