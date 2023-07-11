В Уфе до конца лета ограничат движение по Затонскому мосту

На Затонском мосту в створе улицы им. города Галле по направлению выезда из Уфы ограничат движение из-за ремонта дороги, сообщили в пресс-службе городской администрации. Ограничения продлятся с 12 июля по 31 августа.

«При подготовительных работах, фрезеровании, устройстве нижнего и верхнего слоев движение будет перекрываться по одной полосе»,— отметили в мэрии.

Контракт на ремонт дороги был заключен администрацией в июне с ООО «Дортрансстрой». Работы будут выполнены за 17,1 млн руб.

ООО «Дортрансстрой» зарегистрировано в июне 2000 года. Компания принадлежит Ильгизу Валиуллину, Дмитрию Гилимьянову, а также — кипрскому «Ерманиер лимитед». Участники рынка называют бенефициаром компании предпринимателя Марата Латыпова. В прошлом году выручка «Дортрансстроя» составила 8,5 млрд руб., чистая прибыль — 97,4 млн руб.

Венера Хисамова

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