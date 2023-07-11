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Коммерсантъ FM
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В Иркутской области закрыли дорогу к Теплым озерам

В Слюдянском районе Иркутской области закрыли дорогу, ведущую к месту отдыха Теплые озера. Дорогу размыло в результате дождевого паводка, сообщило региональное ГУ МЧС.

«Спасатели убедительно просят отложить поездку в данное место, а также отказаться от выходов на туристические маршруты в связи с полноводностью рек, угрозой схода селей в горной местности и прогнозируемыми неблагоприятными погодными явлениями!» — сказано в пресс-релизе ведомства.

Синоптики прогнозируют, что ночью 12 июля в Слюдянском районе и днем по области местами ожидаются сильные дожди с грозами, усиление ветра до 15–17 м/с. По данным МЧС, в Южном Прибайкалье сохраняются условия для схода селей.

Лаура Кеффер

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