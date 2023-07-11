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Уголовное дело возбуждено после пожара в многоквартирном доме на улице Бекетова

СК РФ возбудил уголовное дело по факту смерти женщины во время пожара в жилом доме на улице Бекетова в Нижнем Новгороде. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Следователи высняют все обстоятельства произошедшего.

Как писал «Ъ-Приволжье», во время пожара также пострадали пятеро несовершенно несовершеннолетних детей и 57-летний мужчина. Все дети после отравления продуктами горения находятся в больницах в тяжелом состоянии. На месте пожара у одного из детей произошла остановка сердца, но медикам удалось его реанимировать. Мужчина доставлен в больницу с переломом ноги.

Причина пожара устанавливается. Ход и результаты расследования уголовного дела контролируются прокуратурой.

Андрей Репин

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