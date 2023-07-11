Компании предоставят участок без торгов в Салавате под торгово-развлекательный центр

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о предоставлении ООО «Русские ярмарки – Башкортостан» в аренду без торгов участка в Салавате для реализации масштабного инвестпроекта социально-культурного назначения «Русские ярмарки». Документ опубликован на портале правовой информации.

Площадь участка на пересечении Ленинградской улицы и Малой объездной дороги составляет 38,4 тыс. кв. м, кадастровая стоимость – 28,7 млн руб. Его разрешенное использование — рынки. Министерству земельных и имущественных отношений республики поручено заключить с компанией договор аренды.

В прошлом году сообщалось, что «Русские ярмарки – Башкортостан» намерены построить в Уфе, Стерлитамаке и Салавате многофункциональные торгово-развлекательные центры. «Предлагаю начинать работу в Салавате и Стерлитамаке. «Если эта инициатива „полетит“, то на втором этапе мы рассмотрим предоставление площадки для аналогичного комплекса в Уфе», — отмечал тогда Радий Хабиров.

ООО «Русские ярмарки – Башкортостан» зарегистрировано в Салавате в 2022 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. Согласно данным «Спарк-Интерфакс», бенефициаром является Акиф Гилалов.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте