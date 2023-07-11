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В Татарстане таксистам планируют выдавать разрешение на работу на пять лет

Госсовет Татарстана намерен рассмотреть проект закона по организации перевозок пассажиров такси. Согласно новым правилам, таксистам будут выдавать разрешение на работу на пять лет либо на меньший срок, который указан в заявлении. Такой же срок предусмотрен и для службы заказа машин. Документ опубликован на сайте парламента республики.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Также, согласно документу, в Татарстане будут установлены требования к цвету машины такси. Тот должен быть белого или желтого цвета, что поможет идентифицировать автомобиль. Помимо того, в республике предлагается создать региональный реестр перевозчиков, легковых такси и служб заказа такси. Можно также будет использовать федеральную государственную информационную систему легковых такси. Также по новым правилам компании в сфере такси должны будут опубликовать данные о тарифах на специальном сайте.

Контроль над перевозкой пассажиров будет возложен на орган исполнительной власти, установленный Кабмином Татарстана. Предполагается, что закон начнет работу с сентября 2023 года.

"Ъ-Казань"

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