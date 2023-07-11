«Для Киева ищут замену полноценного членства в НАТО»

Во вторник, 11 июля, стартует саммит НАТО, который называют одним из самых судьбоносных за последние годы. О немедленном вступлении Украины в военный блок речи не идет, подчеркнул накануне президент США Джо Байден. Обозреватель “Ъ” Максим Юсин задумался о целях и задачах, которые ставят перед собой западные лидеры на саммите альянса.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Накануне саммита НАТО в Вильнюсе лидеры ведущих держав Запада оказались в парадоксальной ситуации. С одной стороны, главный, ключевой момент уже четко прояснен: принимать в альянс воюющую Украину не станут. И, судя по словам президента США Джозефа Байдена в интервью CNN, ей даже не будет предложена упрощенная, ускоренная схема вступления. Говоря на эту тему, глава Белого дома повторил прежние жесткие условия — необходимо искоренить коррупцию, совместить свои системы вооружения с западными и, естественно, завершить конфликт с Москвой.

То есть мечта Украины и ее самых решительных сторонников в Европе, таких как Польша или балтийские государства, в Вильнюсе реализована не будет, чуда не произойдет. И в этом смысле саммит историческим не станет.

С другой стороны, интерес к нему столь велик, ожидания столь завышенные, а ажиотаж в СМИ столь умело поддерживается, что создавать видимость судьбоносных решений все равно придется. Хотя бы на словах, если уж не получается отразить это в принимаемых документах, обязательных к исполнению.

Поэтому президент Украины Владимир Зеленский неизбежно станет в Вильнюсе одной из ключевых фигур. Его будут заверять в неизменной поддержке, лидеры государств в своих выступлениях перечислят пакеты военной и экономической помощи, уже предоставленные Киеву, а, возможно, специально к саммиту объявят и о новых. Будет много пафоса, слов солидарности и восхищения. Не будет только главного — заветного членства.

Вместо этого ведущие страны Запада — США, Великобритания, Франция, Германия — планируют объявить о своих собственных, двусторонних гарантиях безопасности Киеву. Но и они начнут действовать не сейчас, а после завершения горячей фазы конфликта и заключения хоть какой-то договоренности о замораживании боевых действий. Пусть даже без мирного соглашения, пусть даже речь пока пойдет лишь о прекращении огня, как в Корее 70 лет назад.

Западу важно создать для Киева хоть какой-то стимул, чтобы выйти из нынешней тупиковой ситуации, когда, с одной стороны, долгожданное украинское наступление развивается крайне медленно, и война грозит стать затяжной, и оттого вдвойне бессмысленной, а, с другой, власти в Киеве отвергают возможность какого-либо компромиссного варианта окончания конфликта, настаивая только на своей безоговорочной победе, возвращении Донбасса, Крыма и границ 1991 года.

Вот только на Западе все больше задумываются о цене вопроса. Многолетняя кровопролитная позиционная война, напоминающая Первую мировую, едва ли входит в планы американцев и западноевропейцев. Слишком дорогостоящей она выходит, слишком все устали от постоянного напряжения, слишком велик риск в результате какого-нибудь инцидента или провокации оказаться на пороге прямого конфликта с державой, обладающей самым большим на планете ядерным потенциалом.

Если для того, чтобы успокоить Украину и подтолкнуть ее к будущим компромиссам, в том числе территориальным, понадобится предоставить ей на двусторонней основе гарантии безопасности, такую цену США и Европа, видимо, готовы заплатить. И не исключено, что со временем (не сейчас) такой вариант могут и в Москве расценить как приемлемый, как наименьшее зло.

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