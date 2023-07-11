Младенческая смертность в Удмуртии достигла рекордно низких показателей

В Удмуртии с начала 2023 года младенческая смертность сократилась до показателя в 2,6 на 1 тыс. рожденных детей, а в аналогичном периоде прошлого года — 4,4. Это самый низкий показатель за последние годы, рассказала в Telegram заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Добиться такого результата помогла усовершенствованная трехуровневая система оказания помощи беременным и новорожденным, централизация случаев преждевременных родов в Перинатальном центре и усиление Реанимационно-консультативного центра РДКБ.

Однако, как отметила госпожа Пинчук, «есть над чем работать». В частности, необходимо продолжать развивать службу родовспоможения, обновлять парк медицинского оборудования и привлекать в регион востребованных специалистов, а также готовить собственных врачей.