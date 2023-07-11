ЮУрГУ и КОНАР договорились совместно разрабатывать образовательные программы

Южно-Уральский государственный университет и промышленная группа КОНАР на выставке «Иннопром-2023» подписали соглашение о сотрудничестве в разработке совместных образовательных программ, внедрении инновационных технологий в образовательный процесс, создании учебных классов и лабораторий, популяризации инженерного образования. Подписи под документом поставили ректор ЮУрГУ Александр Вагнер и гендиректор АО «КОНАР» Валерий Бондаренко.

Также было подписано соглашение о взаимодействии НТЦ-Конар с «Московским государственным технологическим университетом «СТАНКИН». Подписи в документе поставили руководитель НТЦ Евгений Бодров и ректор вуза Владимир Серебренный.