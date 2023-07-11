Экс-депутат Госдумы стал помощником мэра Ярославля

Помощником мэра Ярославля назначен экс-депутат Госдумы и Ярославской областной думы Александр Сизов. Об этом глава города Артем Молчанов объявил на общегородском совещании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Сизов

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Александр Сизов

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

С 2018 года господин Сизов возглавлял правление «Фонда содействия развитию Ярославля и Ярославской области». Также он работал заместителем мэра Ярославля, был депутатом Госдумы в 1999-2007 годах, избирался в областную думу в 2008 году, был советником ярославского губернатора по взаимодействию с политическими партиями и общественными организациями. Мэр Ярославля Артем Молчанов уверен, что в качестве его помощника Александр Сизов принесет пользу городу.

«Александр Александрович внес большой вклад в развитие Ярославля, заботился о развитии города. У нас есть много направлений работы. Взаимодействие с жителями, общественными организациями, предприятиями города будет только развиваться благодаря вашей помощи и содействию»,— заявил Артем Молчанов.

Андрей Иванов