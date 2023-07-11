На установку двух арт-объектов в Уфе потратят до 17 млн рублей

Администрация Уфы ищет двух подрядчиков для поставки и установки в саду им. Аксакова двух арт-объектов – «Аленький цветочек» и «Детство», сообщается на сайте госзакупок. Общая начальная цена контрактов составляет около 17 млн руб. Итоги аукционов подведут 20 июля. Работы профинансирует городской бюджет.

Согласно документации, оба арт-объекта нужно установить до октября. Первый из них, «Детство», будет представлять собой скульптурную композицию из пяти человек и собаки. В сюжете будет заложен момент прогулки писателя Сергея Аксакова с супругой, тремя детьми и спаниелем. Персонажи должны быть похожи на свои прототипы. Их фигуры выполнят из патинированной бронзы.

Второй арт-объект представит собой композицию скульптур по произведениям писателя «Аленький цветочек» и «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии». В композицию войдут скульптуры цветка и семи птиц «в момент нахождения их в естественной природе». Сами фигуры также будут из бронзы.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в 2019 году Башкультнаследие включило сад им. Аксакова в региональный реестр памятников истории и культуры. Его реконструкция должна завершиться в третьем квартале. Генподрядчиком по благоустройству выступает ООО «Альбит». С компанией подписаны контракты за 241,17 млн руб. По проекту территорию парка поделят на функциональные зоны, предусмотрены историческая аллея, набережная озера, литературная гостиная, детская площадка.

Венера Хисамова

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