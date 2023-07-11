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286 жителей Удмуртии прошли лечение от алкоголизма в рамках антиалкогольного проекта

С начала 2023 года в Удмуртии 286 местных жителей приняли участие в антиалкогольном проекте «Трезвый отец — счастливые дети» и прошли лечение от алкогольной зависимости. Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Пилотными площадками стали Шарканский, Вавожский, Алнашский, Глазовский, Каракулинский и Завьяловский районы, поскольку здесь зарегистрировали наибольшее число алкогольных отравлений. Однако в качестве иницативы к проекту присоединились Якшур-Бодьинский, Малопургинский, Игринский, Киясовский, Можгинский, Увинский, Воткинский и Кизнерский районы. По итогам полугодия практически во всех районах на 13,7% выросло число пациентов, решивших пройти стационарное лечение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Как рассказала куратор проекта, заведующая амбулаторным реабилитационным отделением Светлана Блинова, проект направлен на тех жителей, у кого на иждивении есть несовершеннолетние дети и кому грозит лишение родительских прав. «Поэтому мы даем таким людям шанс пройти лечение анонимно, сохранить свою семью. У значительной части участников проекта после лечения наблюдается ремиссия от трех месяцев»,— рассказала госпожа Блинова.

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