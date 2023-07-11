Выросло количество депутатов Курултая Башкирии, получающих зарплату

В Башкирии число депутатов Курултая Башкирии, работающих на постоянной профессиональной основе и получающих зарплату из бюджета, увеличено с 25 до 30. Соответствующие изменения внесены в статью закона республики «О Государственном Собрании - Курултае Республики Башкортостан». Закон подписал глава Башкирии Радий Хабиров. Поправки приняли парламентарии на заседании 29 июня.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в 2021 году депутаты Курултая увеличили число депутатов, работающих в парламенте на профессиональной основе и получающих зарплату из бюджета с 24 до 25. Всего в парламенте 110 депутатов.

По данным за 2021 год ориентировочный среднемесячный доход парламентариев, работающих на постоянно основе, начинался от 300 тыс. руб.

В этом году в единый день голосования 10 сентября состоятся выборы в Курултай республики седьмого созыва.

Наталья Балыкова

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