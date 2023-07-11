В Екатеринбурге прокуратура проверяет сообщения об избиении детей в детском саду

Прокуратура Свердловской области проверяет информацию о нанесении телесных повреждений воспитанникам детского сада в Екатеринбурге, сообщает ведомство. По данным Е1.ru, воспитательница ударила одного из детей проводом от зарядки.

Портал пишет, что инцидент произошел в одном из детских садов на Уралмаше в подготовительной группе, куда 26 июня перевели детей из соседнего садика, закрытого на ремонт. Родители детей узнали об инциденте 8 июля, когда одна из мам показала фото сына со следом от удара на руке.

«В группе есть некая компания мальчиков, которая творит "дедовщину", всячески гнобя наших детей. С их стороны каждый день унижения, драки. Вследствие чего перед сон-часом произошла потасовка, моему сыну пришлось прятаться от нападавших. Воспитательница решила "уладить конфликт" тем, что взяла провод от зарядного устройства телефона и начала шлепать наших»,— рассказала мама пострадавшего.

Ударившая мальчика воспитательница Наталья Шумилова сказала, что «сорвалась», и извинилась перед детьми. 10 июля пять родителей подписали заявление на имя заведующей с требованием провести проверку. В заявлении они также указали и другие случаи жестокого обращения, о которых узнали от детей. Заведующая детским садом Юлия Яковлева заявила Е1.ru, что ведется служебное расследование.

Лаура Кеффер