Магнитогорское предприятие получит льготный заем на сумму 5 млрд рублей

Производителю сменного оборудования и запчастей для металлургических производств «Механоремонтный комплекс» (входит в группу ММК) одобрен целевой заем на сумму 5 млрд руб. от российского Фонда развития промышленности. Договор подписали директор ФРП России Роман Петруца и директор ООО «Механоремонтный комплекс» Олег Ширяев на международной выставке «Иннопром-2023».

Заем предоставляется на семь лет по ставке 1% годовых на проект по организации производства кованых валков. Планируется выпускать прокатные валки, валы, бандажи и муфты прокатных станов, кованые и литые заготовки. Полная производственная мощность составит 24,2 тыс. т в год.

«Сегодня 80% таких валков изготавливается за границей. Есть серьезная потребность в них наших металлургических предприятий. Этот проект позволит существенно снизить потребность в импортных валках. Инвестиции в это производство составят более 14 млрд руб.».