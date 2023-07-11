Пятеро детей пострадали при пожаре в Нижнем Новгороде

Многоквартирный дом на улице Бекетова, 5Б в Нижнем Новгороде загорелся вечером 10 июля. Пожар потушили за час, площадь возгорания составила 80 кв. м, сообщили в региональном ГУ МЧС. Пострадали один взрослый и пять детей. Еще одна женщина погибла, по данным минздрава.

Детей в возрасте от 2 до 17 лет доставили в детские больницы в тяжелом состоянии из-за отравления продуктами горения, рассказал заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов. На месте пожара у одного из детей произошла остановка сердца. Медикам удалось реанимировать ребенка в машине скорой медицинской помощи и доставить его в больницу.

У пострадавшего 56-летнего мужчины перелом лодыжки, он находится в больнице №33. Погибшей было 34 года, она также отравилась продуктами горения. Врачи пытались ее спасти, но не смогли.

Анастасия Еремина