Власти Татарстана намерены потратить на управление госфинансами 135 млрд рублей

В Татарстане намерены потратить на реализацию программы «Управление государственными финансами РТ» до 2030 года свыше 135 млрд руб. Постановление подготовило министерство финансов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

У программы будут три главные цели: ежегодное сохранение соотношения дефицита и общего годового объема доходов бюджета Татарстана, сохранение соотношения госдолга и объема доходов без учета безвозмездных поступлений; сохранение обеспеченности местных бюджетов доходными источниками с учетом межбюджетных трансфертов.

Реализацией программы будет заниматься сам Минфин Татарстана.

В данный момент документ проходит антикоррупционную экспертизу.

"Ъ-Казань"