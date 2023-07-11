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Власти Татарстана намерены потратить на управление госфинансами 135 млрд рублей

В Татарстане намерены потратить на реализацию программы «Управление государственными финансами РТ» до 2030 года свыше 135 млрд руб. Постановление подготовило министерство финансов региона.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

У программы будут три главные цели: ежегодное сохранение соотношения дефицита и общего годового объема доходов бюджета Татарстана, сохранение соотношения госдолга и объема доходов без учета безвозмездных поступлений; сохранение обеспеченности местных бюджетов доходными источниками с учетом межбюджетных трансфертов.

Реализацией программы будет заниматься сам Минфин Татарстана.

В данный момент документ проходит антикоррупционную экспертизу.

"Ъ-Казань"

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