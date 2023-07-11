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обновлено 08:41

СКР не смог добиться возвращения экс-руководителя «Протона ПМ» в СИЗО

Мосгорсуд отказал СКР в изменении меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей обвиняемым по уголовному делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных на реконструкцию и техническое перевооружение ПАО «Протон-ПМ». Все пятеро обвиняемых, включая бывшего управляющего директора пермского ПАО «Протон-ПМ» Дмитрия Щенятского, оставлены под домашним арестом.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Господин Щенятский возглавлял ПАО «Протон ПМ» с декабря 2014-го по конец декабря 2020 года. В мае 2022 года он был задержан в ходе расследования уголовного дела, связанного с хищением бюджетных средств, которые были выделены пермскому предприятию для реконструкции механосборочного, заготовительного и испытательного производств. С мая по октябрь 2022 года он содержался в СИЗО, позже меру пресечения изменили на домашний арест.

Подробности уголовного дела — в материале «Ъ» «Из космических хищений не вышло заключение».

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