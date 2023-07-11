В строительство нового завода сельхозтехники в Кропоткине инвестор вложит 225,7 млн рублей

Компания «Промагротехнологии» планирует до конца текущего года построить завод по производству сельскохозяйственной техники и комплектующих за 225,7 млн руб. в Кавказском районе Кубани. Соглашение об этом на выставке «Иннопром-2023» подписали вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель и финансовый директор предприятия Галина Марачкова.

Александр Руппель отметил, что «Промагротехнологии» реализует проект с господдержкой. В общей сложности инвестору предоставлено 145 млн руб. из бюджета края и Фонда развития промышленности региона. На новом предприятии в Кропоткине будут выпускать модернизированные культиваторы и почвенные инъекторы собственной разработки.

«Мы более 10 лет занимаемся производством почвообрабатывающей сельхозтехники. Краевая господдержка позволит расширить производство, обеспечив агромашинами и запасными частями аграриев нашей страны»,— цитирует пресс-служба администрации края слова Галины Марачковой.

Анастасия Назарова