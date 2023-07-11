Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В строительство нового завода сельхозтехники в Кропоткине инвестор вложит 225,7 млн рублей

Компания «Промагротехнологии» планирует до конца текущего года построить завод по производству сельскохозяйственной техники и комплектующих за 225,7 млн руб. в Кавказском районе Кубани. Соглашение об этом на выставке «Иннопром-2023» подписали вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель и финансовый директор предприятия Галина Марачкова.

Александр Руппель отметил, что «Промагротехнологии» реализует проект с господдержкой. В общей сложности инвестору предоставлено 145 млн руб. из бюджета края и Фонда развития промышленности региона. На новом предприятии в Кропоткине будут выпускать модернизированные культиваторы и почвенные инъекторы собственной разработки.

«Мы более 10 лет занимаемся производством почвообрабатывающей сельхозтехники. Краевая господдержка позволит расширить производство, обеспечив агромашинами и запасными частями аграриев нашей страны»,— цитирует пресс-служба администрации края слова Галины Марачковой.

Анастасия Назарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...