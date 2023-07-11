Бразильского защитника из ФК «Урал» экстренно прооперировали в Екатеринбурге

В больнице №40 Екатеринбурга экстренно прооперировали футболиста футбольного клуба «Урал» Итало. В пресс-службе команды уточнили, что у бразильского защитника произошел приступ аппендицита. Операция прошла успешно.

В клубе заявляют. Что проведенная операция подразумевает быструю реабилитацию, и футболист сможет вернуться к тренировкам уже через месяц.

Напомним, о переходе центрального защитника Итало в ФК «Урал» сообщили всего неделю назад. Он подписал контракт сроком на два года. 21-летний футболист в прошлом сезоне выступал за португальскую «Санту-Клару», провел 14 матчей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тыс. евро.

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