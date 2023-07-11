УГМК построит семь башен на пустыре на Белинского — Фурманова, стройку профинансирует Сбербанк

«УГМК-Застройщик» построит жилые башни на пустыре в границах улиц Белинского — Фурманова и русла реки Исеть, соглашение о финансировании строительства девелопер подписал со Сбербанком на «Иннопроме». Как рассказали в пресс-службе застройщика, на пустыре планируют построить жилой комплекс бизнес-класса «Никольский».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Проект ЖК "Никольский" на пустыре на Белинского в центральной части Екатеринбурга Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Следующая фотография 1 / 4 Проект ЖК "Никольский" на пустыре на Белинского в центральной части Екатеринбурга Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация

Строить ЖК на участке площадью 3,5 га планируют начать в этом году, первые дома хотят построить в 2025 году. Для строительства первой очереди Сбербанк откроет кредитную линию на сумму 4 млрд руб. ЖК будет состоять из высотного ансамбля из семи башен высотой 26, 28 и 30 этажей в форме призм. Жилая площадь составит около 53 тыс. кв. м. В ЖК также планируют открыть ресторан, супермаркет, медицинский центр с аптекой, фитнес-пространство со spa и детским клубом, офис управляющей компании.

В двух первых башнях будет по 385 квартир от 45 до 195 кв. м. В подземной и наземной части предусмотрен паркинг на 342 машиноместа.

«Благодаря поддержке Сбербанка - нашего стратегического партнера, неприметный участок земли в центре города обретет новую жизнь, появится комплекс современных зданий, преобразится ландшафт, будет создана современная инфраструктура. Для этого мы применим все свои знания, опыт и компетенции»,— прокомментировал генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов отметил, что территория, на которой будет построен ЖК, давно нуждается в грамотном и качественном освоении. «Теперь на "гостевом маршруте" из аэропорта Кольцово в центр Екатеринбурга появится комплекс красивых и современных жилых зданий. Всего с момента начала нашего сотрудничества Сбербанк профинансировал проекты "УГМК-Застройщик" на 25 млрд рублей»,— рассказал господин Суховерхов.

Мария Игнатова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте