Пассажиропоток аэропорта Барнаула по итогам 2023 года может составить 700 тыс человек

В первом полугодии пассажиропоток барнаульского аэропорта составил 319,4 тыс. человек. Это на 25,6% больше аналогичного показателя 2022 года, сообщило правительство Алтайского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

По данным властей региона, рост объема перевозок на внутрироссийских направлениях удалось добиться за счет расширения географии полетов, увеличения частоты выполнения рейсов и провозных емкостей. В руководстве края ожидают, что по итогам 2023 года пассажиропоток достигнет 700 тыс. человек. Этот прогноз превышает результат прошлого года на 10%.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», АО «Авиационное предприятие «Алтай» объявило торги на строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий барнаульского аэропорта. Максимальная стоимость контракта составит 4,5 млрд руб. Международный аэропорт Барнаула входит в сеть аэропортов компании «Новапорт».

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова