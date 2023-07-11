Под Усть-Катавом второй день тушат крупный лесной пожар

В окрестностях Усть-Катава в Челябинской области произошел лесной пожар на площади 50 га. Второй день продолжается дотушивание локализованного возгорания, сообщает пресс-служба главного управления лесами по региону.

Причиной лесного пожара, начавшегося 10 июля, стало возгорание пяти нежилых строений в Усть-Катаве. Из-за высокой температуры воздуха – более 36 градусов Цельсия – и порывов ветра 10-15 метров в секунду огонь с построек перешел в ландшафтный пожар, который в 14 часов распространился на земли лесного фонда. В тушении возгорания участвовали 35 человек семь единиц техники. По периметру пожара провели тройную опашку. К 18 часам пожар удалось локализовать на площади 50 га.

Сегодня, 11 июля, 17 человек и семь единиц техники продолжают дотушивание. Полная ликвидация осложняется горной местностью и погодой.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте